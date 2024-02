2000 kvm lagerbygning tæt på kollaps

En 2000 kvadratmeter stor lagerbygning på Mads Clausens Vej 14 i Silkeborg var mandag aften og natten til tirsdag tæt på at kollapse.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Redningsmandskab rykkede ud og fik situationen under kontrol, men det er fortsat uvist, hvad der præcist er sket. Politiet oplyser tirsdag morgen til TV Midtvest, at der for nu er styr på bygningen.

- Vi ved ikke, hvorfor den var ved at kollapse, men for nu er den sikret, siger Jens Claumarch, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ingen personer er kommet til skade.

Bygningen er ejet af Wila A/S. For nu oplyser politiet, at det ikke forventer, at der er sket nogen former for lovovertrædelse.

Her tirsdag morgen er skadeservice til stede på adressen.