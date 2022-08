20-årig forbrændt i båd-eksplosion

En 20-årig mand fra Aarhus blev mandag eftermiddag forbrændt på flere dele af kroppen i en bådbrand i Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Ifølge tweetet blev manden forbrændt på begge ben, begge arme og et mindre område på ryggen. Det skete i forbindelse med tankning, og vidner har forklaret over for politiet, at branden var eksplosionsagtig. Manden er ifølge tweetet ikke i livsfare.