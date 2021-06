2-årig dreng kørt på hospitalet i kritisk tilstand efter voldsomt færdselsuheld

Et barn er efter et frontalt sammenstød mellem to biler onsdag morgen kommet alvorligt til skade.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Barnet er kørt med ambulance under politieskorte til Skejby, og det er alvorligt, siger vagtchef Henrik Nielsen.

Der er tale om en dreng på to år, har politiet siden oplyst til Ritzau. Barnet fik ifølge de første meldinger alvorlige kvæstelser i forbindelse med ulykken.



Politiet modtog anmeldelsen om uheldet, som er sket på Rodelundvej ved Ry, klokken 08.17, hvorefter de rykkede ud.