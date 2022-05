14-årige Emilia sover for lidt: Nu er der hjælp at hente

Mobilen er den onde søvndræber

Emilias forældre må ofte gå ind og fortælle hende, at nu er det tid til at sove. Men alligevel er det svært for hende at lægge mobilen fra sig og lukke øjnene.

Og en mobil er ikke kun en tidsrøver, men det tyder også på, at den kan være en af flere årsager til, at det kan være svært at falde i søvn.

- Computer, mobiltelefon, internet og sociale medier og den samlede skærmtid, den er relateret til mere træthed om dagen og kortere søvnlængde, fortæller seniorforsker Susan Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Her har de gennemgået dansk og international litteratur, og undersøgt sammenhængen imellem brugen af digitale medier og søvn.

- Hypotesen er, at det blå lys fra skærmen har en betydning for, at man har sværere ved at falde i søvn, fordi man bliver mindre søvnig. Der er en direkte fysiologisk mekanisme, der giver forstyrrelser i søvnrytmen. Dette understøttes af eksperimenter, siger Susan Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.