1300 meter motorvejsstrækning får støjskærme

I den her uge går Vejdirektoratet i gang med at opsætte 1300 meter støjskærm langs Herning-motorvejen ved Silkeborg.

Skærmen bliver fire meter høj og kommer til at reducere støjen fra motorvejen for mange borgere i Buskelund, lyder det fra Vejdirektoratet.

Når støjskærmen er færdig i sommeren 2024, vil alle boliger i boligområdet have et støjniveau under 58 decibel, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boligområder.

- Vejdirektoratets beregninger viser, at 60 boliger vil få støjen reduceret med 3-6 decibel, som er en hørbar reduktion, og fem boliger vil få støjen reduceret markant med mere end 6 decibel, siger Sonja Petersen, der er projektleder i Vejdirektoratet.



Støjskærmen får samme udseende som den støjskærm, der i 2019 blev etableret ved Funder Kirkeby.