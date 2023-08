11 millioner kroner skal genskabe kuldsejlet byfest

Byfesten Regatta Silkeborg skal genrejses efter at være gået konkurs i 2022, og nu er der penge på vej til projektet.

Silkeborg Kommune og en række lokale investorer smider tilsammen 11 millioner kroner i regattaen, så den igen kan afholdes i august 2025, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Helt konkret bliver der oprettet en almennyttig fond, som pengene skal ind i. Det er kommunen blevet rådgivet til af et advokatfirma, der har været med til vurdere, hvordan en ny konstruktion skulle se ud.

Ideen med at lade foretagendet blive drevet af en fond, er, at kommunen dermed holder det hele ud i armslængde, så det er fonden, der har ansvaret for økonomien og alle kontraktretlige forpligtelser i forhold til afviklingen.

Kommunen skal så alene føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de regler, der gælder for tilskud fra kommunen. Anbefalingen er, at kommunen ikke påtager sig et tilsyn eller kontrol med selve regattaen, men alene sikrer, at dens tilskud anvendes lovligt og korrekt.

Fonden skal nu formelt stiftes, og der skal udpeges en bestyrelse til den.

Efterlod millionregning efter svigtende ølsalg

Da regattaen i 2022 gik konkurs, efterlod den daværende forening en millionregning til kreditorerne. Der blev ikke tjent nok penge under festivalen, da folk blandt andet købte for få drikkevarer.

Der var budgetteret med et salg på 40 kroner per deltager, men det endte med en omsætning svarende til, at hver gæst havde brugt under 20 kroner.

Tilbage stod også en musiker, der ikke kunne få sin betaling for at have optrådt under regattaen.

Siden har Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med advokater gennemgået sagen, som altså nu ender med en rekonstruktion.

"Det er samtidig besluttet, at regattaen skal tilbage til rødderne og Silkeborgs DNA. Der er et ønske om at få flere både tilbage til havnen, flere tilskuerne tilbage til havnen og at fastholde elementet med fyrværkeri," skriver kommunen.