Sebastian blev misbrugt i børnehaven – endte som byens bølle

I første omgang har Ditte og Jesper også forsigtigt spurgt deres dreng. Og dagen før, at deres verden blev forandret, var svaret altså nej. For Sebastian så Martin som sin ven, og han havde lovet at holde tæt. Det var en hemmelighed, de havde. Og så var han bange. Bange for, at Martin ville komme og gøre alvor af sine trusler om at skære forældrene over med en motorsav, hvis Sebastian sladrede.

Ditte sætter sig ned på hug med et håndklæde, da Sebastian kommer ud af badet, og begynder at tørre ham. Hun ved fra politiet, at hvis et barn åbner for posen og fortæller om overgreb til sine forældre, så vil det formentlig kun gøre det én gang. Bagefter undrer hun sig over, hvor iskoldt hun reagerer i situationen. Måske fordi hun ved, at hvis hun klokker i det nu, vil overgrebene aldrig komme frem. Mor-rollen er lagt til side. Hun er hamrende fokuseret. Ditte bruger en teknik, politiet har forklaret forældrene, med at tale papegøjesprog. De skal gentage barnets ord som spørgsmål og dermed undgå at lægge ord i munden på det. Sebastian, der allerede har mærket hans forældres reaktioner, er betuttet og ked af det. Og forvirret. Ditte holder om ham, mens hun tørrer. Og så kommer ordene. Ikke meget. Men nok til at hun efterfølgende kan ringe til politiet og anmelde Martin.

Det hele tager kun halvandet minut. Ditte roser ham for det, han har fortalt hende, og familien fortsætter med at gøre sig klar. Først da de sidder i bilen på vej hen til klassearrangementet, går omfanget af det, Sebastian har fortalt, op for hende. Hun husker, hvordan hun nærmest kollapser indeni. Resten står i tåger.

Ditte ringer til politiet og anmelder Martin. Fra en anmeldelse foreligger, og til barnet er blevet afhørt af politiet, må ingen, hverken forældre eller andre voksne, tale med børnene om, hvad der er foregået. I mange af hjemmene er det rigtig, rigtig svært. Men hjemme hos Sebastian giver det helt sig selv. For da Ditte spørger ham om noget helt andet med Martin dagen efter, er han for længst klappet i som en østers.

Først inde på politigården lukker Sebastian helt op. Forhørsbetjenten er en kvinde, der er trænet i at afhøre børn. Hun siger, at man kun må sige noget, der er sandt inde hos hende. Sebastian har fået en sodavand. Han går med derind. Alene. Jesper får en stor klump i halsen, da han bagefter ser afhøringsvideoen igennem. For det er rystende at se og høre sit barn sige de ord, han næsten ikke selv kan sige. Igen og igen vandrer Jespers tanker hen mod at køre ud til Gellerup, hvor Martin bor, og lemlæste ham. Ikke slå ihjel, ikke kastrere, men skade ham, så han hver dag, resten af livet, skulle have ondt og mindes om, hvad han havde gjort. Men betjenten med speciale i at afhøre børn, har også godt styr på voksne: ”Hvor længe har du råd til ikke at se dine børn?”, spørger hun. ”Dine børn har brug for en far, der ikke er i fængsel.” Jesper besinder sig. Han ved, betjenten har ret.

Op mod 25 børn fra Grønnebakken er forbi det tilstræbt børnevenlige forhørslokale på politigården. Nogen af dem er meget bange og tør ikke sige noget. Men 13 af dem er i stand til at løfte bevisbyrden, og tilsammen bliver deres vidneudsagn det, der fælder deres tidligere pædagogmedhjælper.

Nu hviler en kæmpe opgave for forældrene med at hjælpe børnene. Som en af forældrene fik at vide af en psykolog: Det svarede til, at vi havde gået ad en sti, og så var der en, der havde skubbet til vores dreng, så han kommet væk fra sin sti. Og det var vores opgave at hjælpe ham med at finde tilbage.