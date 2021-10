Bordtennis hjalp ham ud af depression – nu vil han have flere til at spille

For Zoran Lekovic er det som en lille dans, når han spiller bordtennis. Øjnene, hjernen, hånden og fødderne skal reagere på én og samme tid.

Når den lille hvide bordtennisbold kommer flyvende mod ham med omkring 100 kilometer i timen, har han cirka et kvart sekund til at forudse, hvor bolden skydes hen, ramme den og samtidig lægge en plan for det næste slag.

Det er netop det, der, ifølge forskning fra USA, England og Kina, gør, at bordtennis er noget af den bedste gymnastik, man kan udsætte sin hjerne for. Den forskning har Albert Gjedde, der er hjerneforsker og professor emeritus på Københavns Universitet, dykket ned i.

- Det har vist sig, at når man udøver bordtennis, så har det nogle positive virkninger på hjernen, fordi man kombinerer flere af de elementer i hjernen, som skal til, for at man styrker den, og holder den skarp. Man bliver rent ud sagt bedre til at fokusere og til at tænke. Hvis vi vil beholde vores hjerne, er det en betingelse, at vi bevæger os, siger Albert Gjedde til TV2 ØSTJYLLAND.

Forskningen har blandt andet vist, at bordtennis har en positiv effekt på personer med ADHD, Alzheimers, koncentrationsbesvær og også på depression.

Derfor er der meget, der tyder på, at det ikke udelukkende var den antidepressive medicin, Zoran Lekovic fik, der i løbet af en måned hjalp ham af med sin depression.

Den information ville han gerne have haft tidligere. Han tror nemlig, at han kunne have forhindret sin ven i at begå selvmord, hvis han dengang havde haft den viden, han har i dag.