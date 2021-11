Vildt drama: V-spids snupper borgmesterkæderne efter midnat

Årsagen var, at SF ifølge Marcel Meijer er ved at indgå en aftale om borgmesterposten på borgerlige stemmer.

- Det kan vi simpelthen ikke være med til. Mit personlige stemmetal er højere end hele SF's her på Samsø, vi har dobbelt så mange mandater, vi slæber det røde flertal hjem, og vi kommer ikke til at give borgmesterposten til SF, slog Marcel Meijer fast over for TV2 ØSTJYLLAND.

Kort før midnat forlod han de øvrige partier, heriblandt SF og Venstre, der stadig forhandlede, og drog mod sit partis valgfest.

Knap en time senere afviste Ulla Holm, at hun og SF på forhånd havde lovet borgmesterposten til Marcel Meijer (S), og hun sagde i øvrigt ja til, at hun kunne finde på at ende med at støtte ham som borgmester.

Men hun arbejdede stadig med muligheden for, at hun selv blive borgmester.

Er der et flertal bag dig i øjeblikket?

- Det var det, det tegnede til, men nu er vi ved at finde ud af, om det holder, sagde Ulla Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Den drøm så ud til at blive skudt ned, da Søren Wiese (V) og Marcel Meijer (S) tonede frem på skærmen og erklærede, at de havde nået en aftale, der foruden deres borgmester- og viceborgmesterposter inkluderede flere formandsposter til Socialdemokraterne.

Det var få stemmer, der skilte de røde og blå partier fra hinanden, da stemmerne var talt op. De endelige stemmetal giver 1291 stemmer til de klassisk røde og 1274 til de blå.

- Det har været meget tættere, end jeg havde håbet på og forventet, sagde Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND, da han først hørte tallene.

- Alt i alt ser det ud til, at der er flere stemmer på rød blok, og det er et rigtig godt udgangspunkt for os.

Men så nemt skulle det tilsyneladende ikke blive for borgmesteren.

Den siddende borgmester, Marcel Meijer, var på forhånd favorit til at blive siddende på posten, men det var ikke forudset, at det ville blive så tæt.

Det er først efter den endelige og underskrevne konstituering, at der kan siges noget sikkert om borgmesterposten.