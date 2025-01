Ny spidskandidat: Vil sikre en ø i udvikling

- Jeg ser meget frem til valgkampen. Personligt er jeg ked, af at Marcel ikke genopstiller. Han har gjort det godt, men jeg er glad for, at partiet har peget på mig som spidskandidat, siger Michael Kristensen.

Det bliver i stedet Michael Kristensen, som har siddet i kommunalbestyrelsen de seneste tre valgperioder, der skal kæmpe for at sikre Socialdemokratiet borgmesterposten på Samsø til kommunalvalget i november.

Hans kandidatur blev meldt ud, efter borgmester i Samsø Kommune gennem de seneste 12 år, Marcel Meijer, torsdag meddelte, at han ikke genopstiller.

- For at kunne føre valgkamp så godt som muligt, har vi valgt at melde det ud i god tid før kommunalvalget, siger Michael Kristensen.

Tre valgperioder

Selv har Michael Kristensen i de seneste tre valgperioder fungeret som formand for Teknik- og Miljøudvalget i kommunen.

- Jeg har været en stor del af det politiske arbejde, som Marcel og resten af kommunalbestyrelsen har lavet igennem de sidste mange år. Jeg er derfor en oplagt kandidat til at føre den retning videre, som vi har haft de sidste tre valgperioder.

Den nye borgmesterkandidat ønsker blandt andet gennem tiltag og investeringer at sikre en ø i udvikling og ikke i afvikling.

- Vores største udfordring på Samsø er, at vi bliver affolket, og at gennemsnitsalderen stiger. Vi skal lave tiltag, der sikrer, at øen udvikler sig. Det er for eksempel tiltag som hurtigfærgen. Jeg vil være med til at sikre og skabe nogle rammer, der kan bevare Samsø som et levende helårssamfund.

Grøn omstilling

Til daglig arbejder Michael Kristensen på Samsø Energiakademi, hvor han har erfaring med at arbejde med den grønne omstilling både på og uden for øen.

Som borgmesterkandidat bliver netop den grønne omstilling også et stort tema for Michael Kristensen ved den kommende valgkamp.

- Personligt synes jeg, at det vigtigste tema bliver vores nye grønne helhedsplan. Vi skal have en dialog om, hvordan vi anvender arealerne på Samsø til for eksempel boliger, vedvarende energi og bæredygtig turisme.

Selvom der var andre kandidater, så var det ifølge Michael Kristensen en enig bestyrelse i Socialdemokratiet på Samsø, der pegede på ham som partiets nye borgmesterkandidat.

Ved kommunalvalget i 2021 fik Michael Kristensen 48 personlige stemmer i Samsø Kommune, hvor i alt 2594 valgte at afgive stemme.