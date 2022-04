Vedtaget: Samsø-færger bliver dyrere

Stigende energipriser fik i går Samsøs byråd til at godkende at lade billetpriserne stige med fem procent.

Det bekræfter Marcel Meijer (S), borgmester og formand for færgeudvalget på Samsø, over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Prisstigningen vil have en effekt, men vi tror ikke på så stor en nedgang, at det vil få betydning for færgens økonomi fremadrettet, siger han.

- Befolkningen virker forstående og kan også følge med i, hvorfor vi er nødt til det i medierne.

Det drejer sig både om hurtigfærgen Lilleøres priser samt bilfærgen Prinsesse Isabellas priser. Lilleøre sejler mellem Aarhus og Sælvig, mens Prinsesse Isabella sejler mellem Hou og Sælvig.