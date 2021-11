Valget på Samsø afgjort af 17 stemmer

Som ventet var Samsø blandt årets hurtigste til at få talt stemmerne op til kommunalvalget.



Socialdemokratiske Marcel Meijer ser ud til at kunne blive siddende som borgmester på Samsø.

Det står klart, efter de endelige stemmetal er meldt ud.

Det er få stemmer, der skiller rød og blå blok fra hinanden, melder TV2 ØSTJYLLANDs reporter på øen. De foreløbige tal giver 1291 stemmer til rød blok og 1274 til blå blok.

- Det har været meget tættere, end jeg havde håbet på og forventet, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alt i alt ser det ud til, at der er flere stemmer på rød blok, og det er et rigtig godt udgangspunkt for os.

Tidligere på aften talte TV2 Østjylland elles med en rolig borgmester trods bekymring. Marcel var allerede der spændt på, om han kunne holde det røde flertal. Men, det var ikke de store nerver, som var på spil.

- Jeg har været med så mange gange, så jeg kan ikke mærke nervøsiteten, sagde han.

Den siddende borgmester, Marcel Meijer, var på forhånd favorit til at blive siddende på posten, men det var ikke forudset, at det ville blive så tæt.

Det er først efter en konstituering, at der kan siges noget sikkert om borgmesterposten.