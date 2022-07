Ung mand anholdt for spiritussejlads

De blå blink fik manden til at skubbe båden fri for derefter at sætte sig op i den, men vidner holdt ham tilbage, så han ikke slap væk.

Østjyllands Politi fik den 26-årige ind til en snak, og her var vurderingen, at han var påvirket af alkohol.

Han blev derfor anholdt og sigtet for spiritussejlads og fik dermed en nat i detentionen.