Uheldig timing: Populær færge aflyst igen

- Det er drøn-uheldigt og super ærgerligt. Det er lige op til højsæsonen, hvor vi rigtig skal til at i gang, siger trafikdirektør ved Samsø Rederi, Lars Rieks.

Lige som sommeren er skudt i gang, og alle turisterne valfarter til ferieøen Samsø, sker det værst tænkelige for hurtigfærgen mellem Aarhus og Samsø.

Der er tale om et hul i indsugningsmanifolden, som har forårsaget motorstoppet.

- Jeg håber, vi er klar igen på torsdag, men jeg frygter, at det er værre end som så, men vi kan først se det, når vi får åbnet helt op ned til motoren, siger Lars Rieks.

Færgen har derfor ligget stille tirsdag, og nu meddeler rederiet, at færgen heller ikke kommer ud at sejle onsdag.

Det har desværre ikke været muligt at få gang i motoren hurtigere, da rederiet venter på reservedele og en montør fra Tyskland, som først kunne ankomme onsdag, fortæller rederiet.

De arbejder indtil da på højtryk for at få skilt motoren ad, til når montøren kommer.

Dårlig timing

Motorstoppet falder på et meget uheldigt tidspunkt for rederiet.

Der er mange turister, der skal frem og tilbage til Samsø i netop disse uger.

- Timingmæssigt er det det værst tænkelige tidspunkt. Vi har haft stigende passagertal den sidste tid, og derfor er det ekstra ærgerligt, at det sker lige nu. Jo flere dage vi er ude af drift, jo flere passagerer mister vi, siger Lars Rieks.

Passagerer, der har købt en billet til afgangen med hurtigfærgen fra Aarhus onsdag vil få refunderet pengene indenfor et par dage, og det vil være muligt for dem alle at komme med en færge fra Hou i stedet, det oplyser trafikdirektør fra Samsø Rederi Lars Rieks.

Rederiet sikrer også, at de samsinge, der er tilmeldt pendlerordningen, de kommende dage vil blive fragtet fra Hou til Aarhus i bus.