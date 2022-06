Tre døgn på Samsø kastede 20 sigtelser af sig

Østjyllands Politi har været et smut på Samsø for at kigge på ferietrafikken på øen.

Færdselsbetjentene var på Samsø fra søndag eftermiddag til onsdag eftermiddag, og de kom hjem med 20 sager fordelt på 18 sigtede.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Blandt de sigtede er der en 54-årog mandlig bilist, som viste sig at have røget for meget hash. Han var i øvrigt frakendt førerretten og blev derfor sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden.

Han havde lånt bilen af en bekendt, der derfor også blev sigtet for at have overladt førerretten til en person uden kørerkort.