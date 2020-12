Tre døde på plejecenter: Min sværeste dag som borgmester

Og det er netop, hvad der er sket. En række medarbejdere har været hjemsendt, og det har tæret hårdt på de ansatte, fortæller borgmesteren.

- De smittede er nødt til at gå i isolation, og andre skal dække ind og arbejde to weekender i streg for, at tingene hænger sammen, siger han.

Havde du foretrukket, at man havde lukket plejecentret ned, da du bad om det i oktober?

- Jeg havde meget gerne set, at vi havde fastholdt restriktionerne, men det er jo ingen garanti for, at det ikke kommer ind, siger han.