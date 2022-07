Tosset eller tæskelækkert? Mads laver gin med smag af myrer

Mads Nielsen er smart og snupper dem, når de smager allerbedst – når de er på vej tilbage i deres bo under trærødderne.

- Den her myre er en speciel sort, som bor i rødder under træerne, og så kravler den ud og finder bladlus. Og bladlus bruger hele deres liv på at suge nektar fra blomster, grene og træer, og så kommer myren op og holder simpelthen bladlusene som kvæg, som den malker for nektar, forklarer Mads Nielsen, der faktisk lod sig inspirere af en verdensberømt restaurant.