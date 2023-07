Tømrerfirma offer for svindelnummer: - Folk tror jo, vi har en kriminel gående

I marts og april kunne vi her på TV2 Østjylland fortælle om en svindler, der igennem Facebook har snydt flere personer med falske salgsannoncer, hvor folk aldrig ser de varer, de har betalt for.

"Sebastian Nielsen" kaldte svindleren sig først, og han udgav sig for at komme fra Samsø. Senere ændrede han navn til "Mikkel Christensen", og nu er Samsø-svindleren så i gang igen fra profilen "Mikkel Christensen".

Til stor frustration for de borgere, der har mistet penge, og for de virksomheder, der er blevet misbrugt på svindlerens falske facebookprofil.

Ringer fra hele landet

En af dem, det er gået ud over, er Samsø Tømrer Team, som svindleren har givet sig ud for at have en tilknytning til, og derfor bliver firmaet nu kontaktet af fortvivlede og frustrerede borgere, der ønsker at få deres penge tilbage.