To områder rammes af afbrændingsforbud til sankthans

Listen af områder i Danmark med afbrændingsforbud begynder at vokse.

Tunø i Odder Kommune og hele Samsø Kommune bliver nemlig fra tirsdag morgen klokken 08.00 omfattet af afbrændingsforbud, og Østjyllands Brandvæsen understreger, at forbuddet ikke forventes at blive ophævet før sankthans.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen i en pressemeddelelse.

- Forbuddet indføres ud fra en vurdering af tørkeindekset, vejrprognoser og en risikovurdering i forhold til det tilstedeværende beredskab, skriver brandvæsenet.

- Vores øer er sårbare i forhold til det mandskab, der er til rådighed derovre. En eventuel ekstra hjælp skal komme fra fastlandet, så det tager jo lidt tid, før de er fremme, og så er det altså uheldigt, hvis man pludselig får en melding om en bygningsbrand, mens man er ude til en brand i naturen, forklarer operationschef Anders Jensen fra Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

Det betyder, at det fra tirsdag er forbudt at tænde op i kulgrillen, ligesom det i det hele taget er forbudt at tænde enhver form for grill udenfor egen ejendom.

Rygning i naturen bliver også forbudt, og bål er i sagens natur også forbudt.

Endelig er ukrudtsbrændere og andre redskaber, der kan skabe gnister i naturen, ikke tilladt.