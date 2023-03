Svindlermysterie på lille ø fortsætter: - Det er lidt uhyggeligt

Det var drømmen om en billig PlayStation 5, der lokkede Hans Kristian Thomassen til at sende 4000 kroner til en vildtfremmed på Facebook.

Producenten bag den populære spillekonsol kunne ikke følge med efterspørgslen, så priserne var tårnhøje, og lige op til jul var PlayStation 5 endnu sværere at få fingre i.

quote Det er jo lidt uhyggeligt, fordi er der noget Samsø er kendt for, er det jo netop, at vi ikke går og svindler med folk John Lykke Kristensen, Tranebjerg

Så da Hans Kristian Thomassen fik øje på en salgsannonce på Facebook, gjaldt det om at være hurtig. - Det var for godt til at være sandt. Allerede der skulle jeg måske have sagt til mig selv, at det var fup og svindel. Men jeg tror på det bedste i mennesker, siger han til TV2 Østjylland. Hverken penge eller PlayStation har han siden set noget til. Det er han langt fra den eneste, der har oplevet. En analyse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at bare inden for de seneste to år er antallet af personer, der bliver snydt i private handler på internettet, steget fra 4 til 13 procent. ”Det hele virker så oprigtigt” Hans Kristian Thomassen blev ligesom mange andre offer for et svindelnummer, som har stået på i mere end et år og trækker sine tråde til Samsø. Her påstår en falsk Facebookprofil at bo og arbejde, mens han sælger varer som PlayStations, iPhones og krøllejern gennem tjenesten Facebook Marketplace. Han overbeviser købere ligesom Hans Kristian Thomassen om at sende pengene på forhånd, fordi varerne skal sendes fra Samsø. Men varerne kommer aldrig frem til dem, der har betalt for dem.

I stedet for at spare penge har Hans Kristian Thomassen måttet bruge endnu flere penge på en ny PlayStation.

Hvad gjorde du på forhånd for at sikre dig, at du ikke blev snydt? - Jeg har fået en kvittering og hans adresse. Han fortæller mig, at han bor på Samsø. Det hele virker bare så oprigtigt. Jeg var også inde at kigge på hans Facebookprofil og kan se, at han arbejder ved et tømrerfirma, siger Hans Kristian Thomassen. Har aldrig set skyggen af ham Hos det Tømrerfirma, hvor Hans Kristian Thomassen tror, at sælgeren arbejder, kender de ikke noget til hverken ”Sebastian Nielsen” eller ”Mikkel Christensen”, som profilerne har heddet i løbet af det sidste år. - Vi har aldrig set skyggen af ham, siger Flemming Skytt, der er medejer i Samsø Tømrer Team, til TV2 Østjylland. Profilerne har haft forskellige navne i løbet af det seneste år, men det er de samme billeder og altså også de samme oplysninger om at bo og arbejde på Samsø, der bliver brugt. - Det er et dårligt eksempel for firmaet udadtil. Og så skal vi bruge en masse tid på at svare på mails, siger Flemming Skytt, der er medejer i Samsø Tømrerteam, til TV2 Østjylland.

Undgå at blive snydt Forbrugerrådet TÆNK har fire råd til at undgå at blive snydt, når man handler med private på internettet: Lav altid et grundigt baggrundstjek af sælgeren, og lav en samlet vurdering af, om sælger virker troværdig. Tjek sociale medier og sælgerens profil på den platform, du er handler igennem. Se, om personens adresse stemmer overens med det, sælger oplyser i profilen, og undersøg om andre brugere har skrevet anmeldelser af, hvordan sælgeren er at handle med. Undersøg også, om sælgeren er NemID/MitID-valideret. Lav handlen ansigt til ansigt. Så kan du både vurdere varen og sælgers troværdighed, inden du betaler. Kan du ikke mødes med sælgeren, så sørg for, at din pakke kan spores med Track & Trace. Så har du en garanti for, at sælger har sendt noget af sted. Du har dog ingen garanti for, at sælger har sendt den vare, du har bestilt. Betal altid digitalt og helst med MobilePay til en dansk konto. Så efterlader du et digitalt spor, når du handler, som politiet har nemmere ved at følge. MobilePay har desuden mulighed for at lukke sælgerens MobilePay-konto, hvis det viser sig, at du er blevet svindlet. Undgå at betale gennem udenlandske betalingsløsninger som PayPal eller lignende. Tag screenshots af salgsannoncen, sælgerens profil og gem korrespondancer med sælgeren. Jo bedre dokumentation du har, jo bedre er du stillet, hvis du ender med at skulle politianmelde sælgeren. Kilde: Forbrugerrådet TÆNK arrow-down

Hos Samsø Tømrer Team oplevede de tilbage i august sidste år at blive kimet ned af frustrerede borgere, der følte sig snydt, og gerne ville i kontakt med svindleren. Det er ikke stilnet af siden. Tværtimod får de stadig 2-3 opkald om ugen. - Det er måske fordi, de tænker, at det er en, der kommer fra en lille ø og et lille samfund, hvor alle kender alle. Så ham kan vi godt stole på. Og det kan man jo normalt også med folk fra Samsø. Men nu kommer han ikke herovre fra, så ham kan man ikke stole på, siger Flemming Skytt. ”Smart” at bruge Samsø Spørger man Forbrugerrådet TÆNK, er det det da heller ikke tilfældigt, at netop Samsø bliver brugt i den her type svindelsager. - Det smarte ved at påstå, at man bor et sted, som er svært at komme til, er, at den som gerne vil købe varen, er mere tilbøjelig til at acceptere, at varen sendes med posten, siger Ulla Malling, der er projektchef ved Forbrugerrådet TÆNK, til TV2 Østjylland. Der er intet, der peger på, at svindleren bag de falske profiler bor på Samsø i virkeligheden.

quote Fra et forbrugerperspektiv kan det undre, at der er så mange, der bliver svindlet, men at vi hører om så få, der bliver taget Ulla Malling, projektchef i Forbrugerrådet TÆNK

Alligevel sætter hans digitale færden spor på den ellers fredelige ø. - Det er jo lidt uhyggeligt, fordi er der noget Samsø er kendt for, er det jo netop, at vi ikke går og svindler med folk, siger John Lykke Kristensen fra Tranebjerg til TV2 Østjylland. Også Lis Rix er bekymret. - Jeg synes, man hører så meget om det (internetsvindel, red.). Og at det så pludselig kommer til Samsø, som er en fredelig ø, så begynder jeg at blive lidt nervøs, siger Lis Rix fra Tranebjerg til TV2 Østjylland. Profiler anmeldes – men findes stadig Billederne, der er blevet brugt på de falske Facebook-profiler, har intet med profilerne at gøre. Faktisk har de slet ingen tilknytning til Samsø. Det er nemlig Simon Plauborg fra Skjern, der optræder på dem. - Jeg synes, det er meget specielt, at der er en person på nettet, der bruger et billede af mig, siger han til TV2 Østjylland. Det er hans billeder, der er blevet brugt på både profilen ”Sebastian Nielsen”, og nu også på profilen ”Mikkel Christensen”.

Selvom han ikke lader sig gå på af identitetstyveriet, lurer en bekymring alligevel. - En eller anden dag kan jeg jo møde en tilfældig på gågaden et eller andet sted i Danmark, som kan se, at det ligner da ham, der har svindlet mig, siger Simon Plauborg. Han blev opmærksom på, at hans billeder blev brugt af andre for knap et år siden. Herefter anmeldte han den falske profil til både Facebook og politiet, men profilerne findes stadig. - Det er for dårligt. Jeg ved, at det ikke kun er mig, det er gået ud over. Det er mange folk, siger Simon Plauborg. ”Så få der bliver taget” Netop svindel mellem private udgør langt den største andel af anmeldelser om it-relateret kriminalitet. - Fra et forbrugerperspektiv kan det undre, at der er så mange, der bliver svindlet, men at vi hører om så få, der bliver taget, siger Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet TÆNK. Derfor har Flemming Skytt fra Samsø Tømrer Team også bare et håb. - Jeg håber, at alle dem, der bliver snydt, får meldt det til politiet, så bunken bliver stor nok, så der er nogle, der vil tage sig af det, så vi kan få ham stoppet. Og for Hans Kristian Thomassen er det i hvert fald sidste gang, at han handler på Facebook. - Jeg stoler ikke på det. Jeg skal ud i butikken, hvis jeg skal have noget, siger han.

Svar fra Østjyllands Politi Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND: "Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag eller de konkrete profiler, men vi kan oplyse, at sager om bedrageri i samhandel behandles af vores Sektion for Økonomisk Kriminalitet. I efterforskningen af sådanne sager inddrages alle relevante oplysninger, herunder oplysninger om onlineprofiler og fremgangsmåder, ligesom sammenhæng til andre sager undersøges. Vi får desværre mange anmeldelser om folk, der er blevet snydt, når de handler med andre private. Vores generelle opfordring til borgere er at tænke sig godt om, når de handler med andre. Den bedste måde at undgå at blive snydt er at vente med at betale, til man har varen i hånden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så undersøg sælgeren nøje og forhold dig kritisk, og brug gerne platforme, som kræver at sælgeren er NemID valideret. Det er også en god idé at betale med mobilepay, så det er muligt at spore betalingen." arrow-down