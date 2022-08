Stigende brændstofpriser udløser særtilskud

Helt så højt et beløb kunne ministeriet dog ikke finde, og Samsø må nøjes med otte millioner kroner i særtilskud. Og selvom det ikke er 13, giver det en større sikkerhed, mener borgmesteren:

- Særtilskuddet giver os det bidrag til vores økonomi, der gør, at vi kan undgå store besparelser, der vil sænke serviceniveauet betydeligt. Vi har ikke fået det fulde beløb, vi søgte om, så der skal fortsat forhandles om, hvordan vi får enderne til at mødes i budgettet for næste år, udtaler borgmester Marcel Meijer (S) i en pressemeddelelse.

Dyrere billetter

På kommunalbestyrelsens første budgetseminar blev rederiets budget ikke blev vendt, da man fortsat afventede svar på ansøgningen om særtilskud, men det kan man altså nu, inden kommunens førstebehandling af budgettet den 20. september.