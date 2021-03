Søfartsstyrelsen skrider ind: Samsø Rederi skal reducere "Bliv i bilen baner" kraftigt

Hvis alle 10 vogndækspladser ikke er optaget, kan andre rejsende, der har brug for særlig beskyttelse, benytte dem.

Carsten Kruse oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at rederiet har reduceret antallet af passagerer på færgen med omkring 25 procent, på grund af de ændrede procedurer, fordi flere passagerer skal på salondækket:

- Der er nogen af afgangene, vi kommer til at melde udsolgt på. Det er en tre til fire afgange i løbet påsken, siger direktøren.



Begrænsningen af muligheden for at blive i bilen får en blandt modtagelse på rederiets facebook-side. En borger er glad for, rederiet omgående reagerer, da det handler om passagerernes sikkerhed ombord.

Vil ansøge om at få fordoblet pladserne

Andre er bekymrede for, at de nu skal op og blande sig med andre passagerer under overfarten og på den måde risikere at blive udsat for smitte.

Rederidirektør Carsten Kruse skriver til bekymrede borgere, at rederiet ansøger om at komme op på 20 vogndækspladser per overfart, samt at folk, der ønsker at blive i bilen, rådes til at rejse uden for "myldretiden".