Slægtsforskning bringer Stefan tættere på sin vikinge-forfader

I 1998 flyttede han til øen. Nu har han boet her i 23 år. En årgang arbejdede han som havnefoged på Samsø havn. Her nød han det praktiske arbejde nogle år, indtil han følte, han havde hængt der længe nok og trangen til forandring igen skubbede ham i nye retninger. Så åbnede han sit bilmuseum med Austin-veteranbiler, skrev en bog, gik ind i kommunalpolitik og fik arbejde som SSP-konsulent for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Stefan er selv far til syv børn i en aldersgruppe der spænder fra seks til 34 år. Alt sammen sideløbende med kærligheden til musikken.

- Samsø giver mig plads til, at jeg kan fordybe mig og skrive sange og bøger, komponere musik og filosofere over de vigtige ting i livet. Der er ikke så mange forstyrrende elementer i dagligdagen. Og så inspirerer det mig at vide, at mine forfædre har gået rundt her på øen for 1.500 år siden, og at samme blod løb i deres årer som i mine. Jeg føler mig hjemme her – ligesom jeg gør på Island af samme grunde, siger Stefan.

Livet har været ægte rock’n’roll hele vejen igennem, og vovemodet fra vikingerne i Stefans stamtræ har betydet meget for ham. Men slægtsforskningen har også åbnet hans øjne for det enkelte individs betydning i helheden.

- Jeg ved godt, at jeg jo bare er en lille ubetydelig brik i det store spil, men hvis ikke min tipoldemor havde kysset på min tipoldefar, så havde jeg jo ikke siddet her i dag. Det er så tilfældigt. Og derfor er vi alle lige betydningsfulde i den samlede ligning. På den måde er vi alle lige, selvom det lyder lidt fortærsket, siger han med et smil.