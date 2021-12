Samsøs kommunalbestyrelse er på plads

Det er planen, at Venstre de næste fire år vil gå efter et bredt samarbejde. Om det kan lade sig gøre, er han ikke sikker på efter forløbet efter udfaldet af valget.

- Jeg kan godt forstå, at Søren er skuffet. Som parti har det også været svært at gå fra den aftale og skrive en ny med SF. Det har slet ikke været nemt, og det har også taget os to uger, siger Marcel Meijer (S) til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Jeg tror, at Venstre har det rigtige DNA til et samarbejde.

Flere borgmestre i spil

At Samsøs kommunalbestyrelse såvel som borgmester nu er endegyldigt på plads har været længe undervejs. Siden kommunalvalget har flere været i spil.

På selve valgaftenen forsøgte Ulla Holm (SF) at samle sig et bredt flertal bag sig for selv at gå efter borgmesterposten på Samsø. Sådan blev det dog ikke.