Samsø Festival rejser sig efter corona: Frygter stadig én ting

Man kan næsten mærke det. Sommeren, livemusik og måske en fadøl.

Sommerens festivaler står for døren - og i år kommer festivaler til at løbe af stablen, præcis som vi kender dem.

Det tror i hvert fald formanden for Samsø Festival, Thomas Jakobsen, der får ild i øjnene, når han taler om den kommende festival. For i snart tre år har festivalpladsen på Samsø ligget stille. Men den tid er snart forbi.

- Vi opfører os, som om vi er tilbage i 2019 og skal til at afholde festival i 2020. Der er en helt anden stemning blandt os i branchen. Nu får vi lov at lave festival, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Er der stadig nogen frivillige?

Men selvom forberedelserne er i fuld gang, og både Samsø Festival og turist - og handelslivet på Samsø glæder sig til, at festivalgæsterne stiger af færgen og sætter pløkkerne i teltene, så er der stadig et spørgsmål, der trænger sig på.

For der er en særlig type gæster, som formanden håber på at se i år.

De frivillige.

- Nogle af de konskvenser, der kan være i forbindelse med nedlukningen, er jo om vi stadig har frivillige, som har lyst til at hjælpe Samsø Festival, lyder det fra formanden, der samtidig fortæller, at de frivillige er hele essensen af, at en festival kan lykkes.

- Vi bruger jo de her 1700 medhjælpere til en festival, og uden dem er det meget svært at holde en fest, siger Thomas Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

At der de seneste to år har været lukket for festivaler landet over har, ifølge formand for Turist- og Handelsstandsforeningen på Samsø, Michael Svinth, ikke haft betydning for antallet af turister på Samsø.