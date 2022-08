Samsø byder på færgerute til Sjælland

På mandag slutter et for Samsø vigtigt offentligt udbud. Det handler om 10 års drift af færgeruten mellem Ballen og Kalundborg fra 1. januar 2025. Derfor har Samsø Kommune også afgivet et bud på ruten.

Samsø Kommune driver allerede nu gennem selskabet Samsø Rederi ruterne til det jyske fastland, og ruten til Sjælland vil derfor være en naturlig tilføjelse, mener kommunalbestyrelsen, der derfor har sendt deres bud til Transportministeriet.



- Det gjorde vi i går (torsdag, red.), bekræfter Samsøs borgmester Marcel Meijer (S).

Lige nu drives ruten af Samsølinjen, der er ejet af Molslinjen. Om Molslinjen også afleverer et bud inden deadline mandag klokken 12, vil rederiet ikke ud med, før fristen er udløbet, lyder det fredag fra PR- og kommunikationschef Jesper Maack.

Borgmester: Vores bedste bud

På Samsø har kommunalbestyrelsen besluttet at være åbne om deres bud på færgeruten, forklarer Marcel Meijer. Dermed spiller kommune også med åbne kort omkring, at de har afgivet et bud, der ikke helt matcher de kriterier, der er opstillet i udbuddet.

- Hvis jeg skal sige det, er det det bedste og mest realistiske bud på færgeruten, siger Marcel Meijer, der blandt andet er kritisk over for, at der i udbudsmaterialet lægges stor vægt på emissioner – altså udledning af CO2.