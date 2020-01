Rotter og blomstrende planter på marken: Landmand har aldrig set noget lignende

I hele 37 år har Jørgen Horsbøl Tranbjerg været landmand på Samsø. Men lige nu oplever han noget, han aldrig har set før.

Olieræddikerne på hans marker blomstrer.

- Jamen de skulle jo sådan set slet ikke blomstre, for de går jo ud første gang, de får frost. Men det har de ikke fået endnu, siger landmanden til TV2 Østjylland.

Olieræddiker går ud første gang, de får frost. Men det har olieræddikerne på Jørgen Horsbøl Tranbjergs marker endnu ikke fået.

Hele januar måned er der ikke blevet målt temperaturer under frysepunktet omkring Tranebjerg på Samsø, hvor Jørgen Horsbøl Tranbjerg har sin gård, og det kan han altså både se og mærke.

- Det er sådan, at når du pløjer, så løber rotterne henover markerne. Det har jeg aldrig oplevet før, siger han.

En af ulemperne ved den milde vinter er, at det vrimler med rotter på Jørgen Horsbøl Tranbjergs marker.

Han plejer at fodre fasaner, men det har han opgivet på grund af de mange rotter, den milde vinter har bragt med sig.

- For rotterne kan jo tømme sådan en fodertønde på en uge, siger Jørgen Horsbøl Tranbjerg.

Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den udeblivende frost betyder nemlig, at dyrenes vandbaljer ikke bliver dækket med is, som de plejer.

- Det er jo lidt bøvl, når vandet fryser, og man skal slå hul på isen, siger landmanden.

Det så noget anderledes ud på Jørgen Horsbøl Tranbjergs marker i januar 2013.

Meget tyder på at januar i år bliver den varmeste januar, siden man begyndte at måle temperaturerne i 1874.

- Jamen i gamle dage havde vi jo vinter fra december til marts. Og i gamle dage er kun 10 år siden. Nu står vi her i solskin, og olieræddikerne blomstrer. Men det kan ikke komme bag på noget, for nu har man jo snakket om, at det skal blive varmere de sidste 20 år.

I januar 2013 gik Jørgen Horsbøl Tranbjergs dyr rundt på sneklædte marker. I år er markerne grønne, og olieræddikerne blomstrer.