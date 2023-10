Retter skarp kritik af rederi - må ikke ske igen

Normalt er kajen ved Dokk1 centralt i Aarhus fyldt med turister og pendlere, der skal ud til Samsø. Særligt om sommeren. Men i fire uger var der stille på kajen. Årsag: Færgen Lilleøre var sat ud af spillet fra midten af august og til september på grund af tilsodede ventiler og saltvand i motorerne. I en ny analyse retter kommunen kritik af rederiets arbejde med færgen, før det endte i havari og fire uger med nul afgange til og fra Kattegatøen.

I midten af august lød meldingen på en række aflyste afgange, men løbende stod det klart, at problemerne bare voksede i omfang. Da man ville reparere motorerne lykkedes det ikke, hvilket udskød driftsstoppet i flere uger, og under en testsejlads brød bagbordsmotoren sammen. Gentagne gange måtte rederiet meddele passagerne, at færgen alligevel ikke ville blive klar til de datoer, der løbende blev meldt ud.

Samsø Rederis medarbejdere har selv skilt dele af motoren ad. Det viste sig, at der var et hul i indsugningsmanifolden. Foto: Samsø Rederi Foto: Samsø Rederi

Skarp kritik Torsdag har Samsø Kommune præsenteret sin analyse af, hvad der førte til, at færgen lå stille i fire uger. Her kan man læse, at fejlene på materialet ikke kunne være undgået, men der er begået fejl, der var årsag til, at driftstoppet endte med at vare længere, end det behøvede. Og her peger pilen på Samsø Rederi, der er ejet af Samsø Kommune. 'Det står også klart at Samsø Rederi har haft mulighed for at konstatere symptomerne på materialefejlene inden de egentlige havarier og dermed undgå det lange driftsstop, som udviklede sig i løbet af august,' skriver kommunen i sin konklusion.

Lilleøre sejler fra Samsø til Dokk1 i Aarhus. Færgen kan kun have gående og cyklister med. Foto: Palle Herløv, TV2 Østjylland

Borgmester Marcel Meijer siger, at visse personer i organisationen har fået påtalt og indskærpet, at de har et personligt ansvar, som de skal leve op til.

- Vi vil gerne signalere, at de personer, der har haft ansvaret, har fået at vide, at det er ikke i orden, siger han til TV2 Østjylland. 'Ekstra ærgerlig' Borgmesteren ønsker ikke at kommentere på, hvilke medarbejdere, der har fået en reprimande. Han ønsker heller ikke at kommentere på, om sagen har haft andre konsekvenser for de pågældende medarbejdere.

Problemer med færgen I slutningen af juni i år havde Lilleøre maskinproblemer på styrbordsmotor, og i midten af juli var der problemer med styretøjet. Torsdag den 17. august meldte Samsø Rederi så ud, at der var opstået et nyt problem. Denne gang i bagbordsmotoren, der døjer med - eller er ved at få - det samme problem som motoren på styrbords side. Rederiet igangsatte med det samme reparationen, og der viste det sig, at skaderne er mere omfattende end først antaget. I samråd med tekniske konsulenter og den tekniske ledelse arbejder rederiet nu på en plan, som dels skal reparere skaderne og derudover sikre, at man fremover undgår længevarende driftsstop. Kilde: Samsø Rederi.