Rederi vinder udbud - nu skal der ny færge til Samsø

I tilbuddet har Molslinjen forpligtet sig til at elektrificere begge ruter med helt nye el-færger. Dermed kommer passagererne fra september 2024 til at sejle på grøn energi.



- Regeringen arbejder på alle fronter målrettet med at reducere vores CO2-udslip. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi har fået to tilbud, der begge vil levere nybyggede el-færger. Jeg tror på, at vi med disse nye færger kan sætte nye standarder og retninger for den fremtidige færgetransport, siger transportminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

Grønnere eller større - det var spørgsmålet

Der var deadline for udbuddet den 15. august, og her kunne ministeriet fortælle, at man havde modtaget to tilbud.

Det ene fra Molslinjen A/S, der har drevet færgefarten på ruten siden 2018 og gerne vil fortsætte med det - dog på en grønnere måde.