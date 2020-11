Plejehjemssmitte sender kommune til tops på corona-incidensliste

Udviklingen bekymrer kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Kjær (V), der dog både håber og forventer, at situationen snart er under kontrol igen.

- Det er selvfølgelig træls, at det lige er på plejehjemmet blandt vores allermest sårbare. Det kunne godt tyde på, at vi skal have kigget på, hvordan vi bedre undgår, at ansatte smitter beboerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Øens størrelse kan være en fordel

Forvaltningschef Dorthe Lykke Jensen mener da også, at situationen er under kontrol.

- Vi har styr på smitteopsporingen, og de smittede er efterhånden på vej ud af isolation igen, siger hun.