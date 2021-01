Østjysk ø har blot to læger – nu er de smittet med corona

Fokus på patientsikkerheden

De to praktiserende læger på øen står som udgangspunkt selv for, at øen er bemandet af læger, og det gør de blandt andet i form af hjælp fra de to faste vikarer.

Hvis de to vikarer af den ene eller anden grund ikke kan hjælpe, er det Region Midtjyllands ansvar at sikre, at borgerne kan blive tilset af en læge. Derudover står regionen også for akutte situationer.