Øboere protesterede i rødt - kunne ses fra luften

Det fortæller Grethe Michaelsen, billedkunstner og medlem af kunstgruppen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Budskabet er, at vi er mennesker, der bor her på Samsø og værner om værdierne på øen. Nu har vi fået en timeout, og så kan vi lige overveje, hvordan vi kæmper videre. For vi vil beholde vores ø som en ø, siger hun.

Med en timeout refererer billedkunstneren til udmeldingen om, at broprojektet er sat i bero, som transportminister Trine Bramsen (S) kom med tirsdag.

Hjertet sprang flere slag over

På flere af de røde t-shirts var påtryk "Nej tak! Til bro over Kattegat" på ryggen. Og selv om Grethe Michaelsens hjerte sprang et par slag over, da hun læste nyheden om broprojektet, så bliver bluserne på.