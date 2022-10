Ø udvalgt til forsøg med kystbeskyttelse

Flere stenrev kan være på vej

Ifølge Michael Kristensen er der mange, som er positivt stemt over for projektet.

- En af grundene til, at vi blev udpeget, udover at vi er et interessant sted, er, at der er stor opbakning. Der har indtil videre ikke været nogle negative holdninger i forhold til det her projekt, siger han.

Og hvis stenrevet lever op til forventningerne, vil der formentlig dukke flere op rundt om Samsø.

- Så vil vi se, om det kan lade sig gøre, at vi selv organiserer noget. Det er helt klart vores idé at holde sådan et infomøde og spørge folk om de kunne tænke sig at lave et lav, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsarbejdet er sat til at begynde i vinteren 2023-2024.