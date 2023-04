Ø-livet kan ikke forklares, det skal mærkes

- Det at bo på Samsø, det kan man ikke tænke sig til. Man skal herover og mærke øen, siger Jannie Krogstrup og råder alle med en lille øbo i maven til at tage springet.

- Jeg begyndte at være lidt færdig med byen, og jeg brugte ikke alt det, den havde at tilbyde, fortæller hun.

På Tunø, der ligger mellem Samsø og fastlandet, er kampen dog lidt hårdere. Her kæmper de lokale for at holde liv i øen og flere færgeafgange.

Og også øens boligmarked mærker interessen. Her er der hos EDC solgt 54 boliger på et år.

- Hvis jeg møder et menneske på Samsø, og der har været bare en enkelt udveksling før, så er der skabt en relation. Så er der et hej og en samtale, næste gang man mødes. Det oplevede jeg ikke på Nørrebro, siger hun.

- Det vigtigste er færgeafgange. Det er det, der gør, at der er større mulighed for erhverv og for pendlere at komme på arbejde på fastlandet. Derudover er det selvfølgelig skole - helst på øen og ellers i nærområdet, siger sammenslutningens næstformand, Bjarne Jepsen.

Tunøs udfordring har ifølge ham været, at der kun har været tre færgeafgange.

- Nu er vi i sammenslutnigen rigtig glade for, at man har indsat en ekstra afgang. Det håber vi, at kommunen vil give tid, så vi kan se effekten af det.

Øen har fra april fået dobbelt så mange færgeafgange som tidligere, og det er lykkedes at finde et nyt forpagterpar til øens købmand.