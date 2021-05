Ny Samsø-færge sat ud af drift: Det er sort uheld, siger direktør

Lilleøre sejler mellem Sælvig Havn på Samsø og Dokk1 i Aarhus, og foreløbig er alle afgange med færgen søndag og mandag aflyst.

Det skriver færgedirektør i Samsø Rederi, Carsten Kruse, på rederiets Facebook-side.

Ødelagt kølevandspumpe

Årsagen til problemerne er ifølge rederiet, at et fremmedlegeme har ødelagt kølevandspumpen til færgens ene hovedmotor.

- Vi arbejder på at fremskaffe en ny pumpe i løbet af mandagen, så vi er klar til drift fra tirsdag morgen, skriver Carsten Kruse

Han lover desuden en opdatering i løbet af mandagen, når tidsplanen for reparationen ligger fast.

Overfor TV2 ØSTJYLLAND uddyber Carsten Kruse, at det formentlig er en lille skrue eller spændeskive, der er røget ind i færgens kølesystem under monteringen i Kina:

Ny motor er i Tyskland

- Det er sort uheld.

- Færgen er blevet rigtig godt modtaget af passagererne. Det er træls, at en spændeskive eller en skrue sætter en stopper for det, siger Carsten Kruse.

Direktøren fortæller videre, at en ny pumpe ikke findes i Danmark, men derimod 700 km nede i Tyskland, og derfor skal rederiet bruge et par dage til at få fragtet pumpen frem og installeret.

Pendlere, som skulle have sejlet med Lilleøre mandag morgen og eftermiddag, skal i stedet sejle med Prinsesse Isabelle.

Lilleøre blev lidt forsinket sat i drift 4. maj, hvor den sejlede sin første tur med passagerer.