Naboer protesterer mod kæmpe anlæg: - Ikke derfor, jeg flyttede hertil

Per Urban Olesen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Samsø Kommune, og selvom han godt kan se, hvorfor solcelleanlæg har vakt røre blandt lokalbefolkningen, så håber han, det ender med at blive godkendt.

- Vi kommer til at bruge mere strøm fremover i hele samfundet, så vi får brug for flere vindmøller og flere solcelleanlæg, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men det er et kontroversielt emne, for det kommer til at gå ud over nogen. Det har et negativt, visuelt aftryk på landskabet. Det ville være løgn at påstå andet. Men vi får brug for mere strøm i fremtiden, og hvis det skal kunne betale sig, så skal vi op i den her størrelsesorden.