Mister 70.000 kroner, hvis bededag ryger: - Det er hul i hovedet

En forlænget weekend kalder ofte på en større indkøbstur, hvor vi provianterer lækre madvarer, drikkelse og snolder.

Men med regeringens plan om at afskaffe store bededag mister vi en forlænget weekend, og de små dagligvarebutikker mister dermed omsætning.

- Min første tanke er, at det kommer til at give et tab. Vi er megaafhængige af vores helligdage. Ofte er det der, de store butikker holder lukket, siger Nicolai Damsgaard, som er brugsuddeler hos Dagli'Brugsen Mårup på Samsø.

70.000 kroner mindre i omsætning

Han har regnet på det. Hvis man sammenligner omsætningen for torsdag, fredag, lørdag og søndag i bededagsferien med de samme dage ugen før, så er det et pænt beløb, han taber.

- Det er 70.000 kroner mindre, der bliver lavet. Så helligdage har meget at sige, fordi det giver en forlænget weekend, hvor folk tager i sommerhuse og måske allerede kommer torsdag, siger Nicolai Damsgaard.