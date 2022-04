Mangler 2,3 millioner kroner til diesel: Prisstigninger på vej

Skal være på et ordentligt grundlag

Per Urban Olsen har noteret sig, at passagertallene for Lilleøre for de tre første måneder i 2022 ligger markant under de tal, som der er budgetteret med. Til gengæld ser tallene for bilfærgen Prinsesse Isabella markant bedre ud end det, der er budgetteret med.

- Kunne de mange flere passagerer på Isabella ikke klare de sidste 2,3 millioner kroner? Det er ikke til at vide, for vi har ikke fået udleveret regnskabstallene endnu. Det er træls, for vi vil alle gerne have hurtigfærgen, men det skal være på et økonomisk og miljømæssigt ordentligt grundlag, siger han.