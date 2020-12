Her bor der flest ældre, men ingen vil stille op til seniorråd

52 år og en måned.

Det er ikke alene gennemsnitsalderen blandt borgerne på Samsø. Det er også den højeste gennemsnitsalder blandt alle ti kommuner i Østjylland.

Med alle disse ældre mennesker på den østjyske ø, skulle man måske tro, at det ikke ville være noget problem at få borgere til at stille op som kandidat til seniorrådet i kommunen, men det er ikke tilfældet.

- Det er lidt underligt, at der ikke er nogen, der har meldt sig, for vi har jo mange ældre her på øen, der er over 60 år, siger Inge Mielche Stuhr, der er formand for seniorrådet på Samsø.