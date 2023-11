På Samsø vil man gerne have turister hele året rundt.

I denne weekend har man forsøgt at tiltrække folk ved arrangementet Lys i Mørket, hvor flere end 20 arrangementer over hele øen hylder det mørke, som er ganske specielt for øen.

Lysforureningen på Samsø er nemlig ikke så udbredt, som mange andre steder i landet - og det udnyttede man fredag og lørdag.