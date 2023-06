Kun én har budt på at blive populær ferieøs nye læge

Det er, hvad Region Midtjylland har modtaget, efter at fristen for at afgive tilbud på Samsøs ledige lægepraksis udløb i går.

Lasse Hjulmand fra Selsinggaarde på Samsø er en af de borgere, der skal have ny læge efter sommerferien. For ham har usikkerheden om lægedækningen i fremtiden fyldt.

Det sker, efter at læge Kristian Juul tidligere på foråret meddelte, at han fra den 1. september går på pension. Siden har Region Midtjylland søgt to til tre afløsere , der vil købe den ledige lægepraksis.

- Det var ikke meningen. Jeg havde håbet, at der kom en til to læger, der ville overtage den anden praksis, siger han til TV2 Østjylland.

Det er et arbejde, som Brian Severinsen allerede sidste år kaldte 'slidsomt' i et opråb , hvor han efterlyste flere læger på Samsø.

Alternativet kan nemlig blive en såkaldt udbudsklinik, hvor et privat firma driver lægehuset. Det betyder typisk flere vikarer, og at det bliver dyrere for regionen.

Allerede før Kristian Juul meldte sin afgang, havde Brian Severinsen indgået en aftale med en læge fra fastlandet om at dele sin praksis, så de var to om opgaverne, og så de først og fremmest kunne dele vagtbelastningen mellem sig.

- Jeg synes, det er den forkerte vej at gå: bare betal og se glad ud. Der er ikke spor i vejen med de mennesker, der kommer over og hjælper os, eller med deres faglighed. Men på den lange bane kan det være svært at få et længerevarende behandlingsforløb, når man skal starte forfra, hver gang der kommer en ny læge, siger Lasse Hjulmand.

Derfor håber han også, at regionen fortsat vil lede efter nye læger, så dækningen er sikret den dag, 65-årige Brian Severinsen følger i Kristian Juuls fodspor og går på pension.

- Det har da fyldt en del, den usikkerhed om, hvorvidt man overhovedet kan komme til lægen på Samsø fremadrettet. Det skal regionen sørge for at tænke ind på den lange bane, så de har en plan klar, når Brian går på pension, siger Lasse Hjulmand.

Vil ikke arbejde gratis

For at de to læger vil overtage de omkring 1600 patienter, kræver de dog, at Region Midtjylland vil betale for blandt andet husleje og elektricitet i den ledige praksis.

- Hvis regionen forventer, at vi går ind og dækker samtlige udgifter, der er i Kristians praksis, så vil provenuet stort set gå i nul, og så vil vi princippet arbejde gratis, siger Brian Severinsen.

Er det rimeligt at bede regionen om at afholde nogle udgifter i den situation, Samsø står i med akut lægemangel?

- Der er nogle udgifter, som vi vil bede regionen om at afholde, men ikke alle. Der er nogle vi tager på os, blandt andet vikarudgifter, nyanskaffelser til klinikken og den fulde personaleudgift. Ellers kommer vi til at have et så stort udgiftsniveau, at der ikke er basis for at påtage os den ekstra arbejdsmængde, som det trods alt er, siger Brian Severinsen.