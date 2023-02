Kort efter kritik må de igen aflyse afgange

I faktaboksen her, kan du se, hvilke afgange der er aflyst. Samsø Rederi oplyser, at der vil blive indsat ekstra afgange med færgen Lilleøre.

Uheldet gør, at der skal udskiftes propeller på den royalt opkaldte færge, og det skal færge i havn. Hvis det går efter planen, er færgen ude af drift i 24 timer.

Da færgen skulle i havn i Hou til middag ramte Prinsesse Isabelle bunden, og det er nu årsag til, at en række afgange bliver aflyst i næste weekend.

Onsdag i sidste uge var tågen tæt, og det gjorde det svært at navigere for kaptajnen på færgen prinsesse Isabella.

Aflysninger er langt fra de første i år. I sidste uge kunne TV2 Østjylland fortælle, at der har været ekstraordinært mange aflysninger på færgerne til og fra Samsø i år.

Det skaber bekymringer og tærer på tilliden hos de samsinger, som TV2 Østjylland talte med torsdag i sidste uge på havnen i Hou.



- Jeg kan ikke gøre andet end at håbe på, at jeg kan komme med. Det har været noget ustabilt, siger Pia Venø Simonsen.

Langt over normalt

I begyndelsen af året har færgen Prinsesse Isabella været på værft, og i mellemtiden har afløserfærgen Ane Læsø sejlet passagerer mellem Samsø og fastlandet. I alt har der været 36 aflysninger i januar i år, mens det tilsvarende tal for januar 2022 var 13 aflysninger.

- Vi har i gennemsnit 22 aflysninger om året, så i år er vi er selvfølgelig allerede et godt stykke over det. Vi håber ikke, der kommer flere i år, men helt at undgå det, tror jeg altså ikke, vi kan, siger direktør fra Samsø Rederi, Lars Rieks.