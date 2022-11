Kommune foreslår bilfrie dage - men lokale er uenige

Borgmester Marcel Meijer (S) har endnu ikke besluttet sig for, hvad han mener om forslaget.

- Jeg har ikke taget stilling til det endnu. På den ene side er transportområdet nærmest det eneste, vi kan gøre for at mindste energiforbruget, og på den anden side rykker selv det forslag ikke specielt meget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Baggrunden for forslaget er, at alle kommuner er blevet opfordret til at finde energispareforslag.

- Nogle kommuner skruer temperaturen ned til 19 grader, men vi har fjernvarmeanlæg, der kører på halm, så det ville ikke rigtigt rykke noget. Nogle vælger at slukke hver anden gadelygte, men det gør vi i forvejen, så der er heller ikke så meget at hente. Så det er transportområdet, det giver mest mening at se på, forklarer Marcel Meijer.

Borgmesteren har godt bemærket, at forslaget har vakt debat.

- Jeg forstår godt, at forslaget vækker følelser hos folk. Men det er vigtigt at huske på, at hvis det overhovedet bliver til noget, vil det kun være i et begrænset tidsrum i lavsæsonen og med undtagelser for for eksempel hjemmeplejen, siger han.