Karen fandt sjælden svamp som den første i Danmark - kun 15 fundet på verdensplan

Mange af de svampe, hun finder, er fundet i Danmark før, men aldrig på Samsø.

- Der er ikke ret mange, der har kigget efter svampe på Samsø. Derfor finder jeg mange svampe, der ikke tidligere er registreret her. Jeg synes generelt, der mangler et samlet billede over Samsøs natur, og derfor bruger min mand og jeg meget tid på at udforske den, siger Karen Poulsen.

De to har både en hjemmeside og en Facebookside, som de har kaldt 'Samsøs Natur', hvor de deler deres fund og viden om Samsøs natur.