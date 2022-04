Karen fandt sjælden svamp – nu samler hun hver dag

Helt lige til var det dog ikke at få øjnene op for. Vejen til den store passion for svampe er bogstaveligt talt gået igennem en labyrint.

Eksplosion af svampe

For Karen Poulsen bor i Nordby på Samsø med sin mand, hvor de i 20 år har drevet turistattraktionen Labyrinten. Og det var her, midt i den gamle juletræsplantage med over fem kilometer lange, forvirrende stisystemer, at noget fangede hendes opmærksomhed.