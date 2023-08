Kaptajn får bøde på 10.000 kroner efter grundstødning

Kaptajnen på coasteren "Mistral" har lørdag fået en bøde, fordi skibet ikke i rette tid sendte besked til myndighederne om en grundstødning i Lillebælt.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi til nyhedsbureauet Ritzau. Bøden er på 10.000 kroner.

Det 68 meter lange fragtskib var på vej fra Samsø til Kiel i Nordtyskland, da det natten til lørdag gik på grund mellem Bågø og Fyn.

Imidlertid har skibe pligt til at meddele myndighederne om den slags hændelser inden for en halv time, men det skete ikke i dette tilfælde. Om det er kaptajnen eller rederiet, som ender med at betale bøden, er ikke afklaret, oplyser politiet til Avisen Danmark.

Der er i øvrigt ingen tegn på, at skibet kom ud af kurs på grund af alkohol hos skibets fører, lyder det fra vagtchef Peter Vestergaard hos Fyns Politi.

Uheldet har ikke medført fare for forurening.