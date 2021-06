Kalder alle is-elskere: Nu er en helt unik slags på vej

- Det har været svært at finde en producent, som kunne levere så mange jordbær, som vi skal bruge, og også den type jordbær som er gode til at producere is af, så det er fedt, det endelig er lykkedes, siger Joachim Kastberg.

Joachim Kastberg har én gang tidligere forsøgt sig med et lille parti dansk jordbæris. For tre år siden lykkedes det ham at opkøbe en mindre mængde, men det var både dyrt og bøvlet. For eksempel var han nødt til at alliere sig med Silkeborg Produktionshøjskole for at få vasket bærrene.

Mørkerøde jordbær fra Samsø

For knap to måneder siden fik Joachim Kastberg øjnene op for Samsø Bær, som blandt andet producerer jordbær, og nu har de to virksomheder lavet en aftale, som gør det muligt at producere en dansk jordbæris på Joachim Kastbergs lille ismejeri, som i dag er rykket fra Silkeborg til Herning.

- Vi er meget beæret over at få lov til at levere jordbær til den her dansk produceret is. Og vi er glade for, at vi er blevet valgt fremfor en producent i Spanien, siger Morten Alexander, der ejer Samsø Bær, til TV2 ØSTJYLLAND.