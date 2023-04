Ildsjæle og øboere deler drømme om kunsthal

Derfor inviterede han og foreningen torsdag nysgerrige samsinge på besøg, for at fortælle om kunsthallen, der skal sætte fokus på den lokale kunst på Samsø.

Det mener ildsjælen Niels Jørgen Andreasen, der står i spidsen for en forening af kunstinteresserede, der drømmer om at skabe en kunsthal i Tranebjerg på Samsø.

Over 40 mødte op, og de første 25 medlemmer af foreningen har meldt sig.

- Det er gået over alt forventning, siger Niels Jørgen Andreasen.

Og der var mange kunstinteresserede, som var nysgerrige nok til at stikke næsen forbi.

- Vi har hængt kunsten op for at vise, hvordan det på den lange bane skal se ud. Vi skal først have lavet nogle hvide vægge, hele loftet skal laves om og så skal der spot på, men det er det, vi gerne vil, siger Niels Jørgen Andreasen.



Den nye kunsthal skal ligge i den gamle hospitalsbygning, som husede det første hospital på Samsø og er bygget i 1890.

Bygningen trænger til en kærlig hånd, og det kræver en pose penge.



- Vi håber at være klar om to år, men vi skal først til at søge fonde og får forhåbentlig nogle penge, så vi kan komme i gang.