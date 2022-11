Her har de slukket lyset - det burde vi andre måske også

I undersøgelsen The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness fra 2016, kan man læse, at 38,5 procent af danskerne ikke længere kan se Mælkevejen på nattehimlen på grund af lysforurening.

Samme undersøgelse viser, at 47,9 procent af Danmarks areal er udsat for så kraftig lysforurening, at lysmængden på nattehimlen er mere end 50 procent for høj.

Den slags tal bekymrer på Samsø. Ifølge Bjarne Manstrup handler det ikke bare om os mennesker, men også om de mange dyr, der er aktive om natten.

- Vi skal tænke på, at en meget stor del af verdens dyr er nataktive, og vi ved ikke ret meget om, hvordan det påvirker pattedyr, insekter og fugle, at de er badet i lys stort set døgnet rundt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke finde vej