Havde glemt campingvognen: Påvirket mand kørte ind i hæk

Da landbetjenten ankom til stedet, gik en 49-årig mand og samlede ting op fra vejen, som var røget ud af bilens bagagerum, der var gået op i forbindelse med færdselsuheldet.



Den 49-årige mand virkede kraftigt påvirket af alkohol. Derfor blev han kørt til sygehuset for at få taget en blodprøve, som nu skal vise, om promillen var over det tilladte.